Fay en Mila (11) uit Boxtel spelen in KNVB-selectie Oost-Brabant

Mila van Hout en Fay Jongbloets uit Boxtel spelen in de KNVB-selectie Oost-Brabant MO12-1.

Fay Jongbloets en Mila van Hout uit Boxtel hebben meer gemeen dan hun geboortedag op 30 april 2012. De voetbalsters zijn allebei geselecteerd door de KNVB, waar zij wekelijks voetbaltraining krijgen van gecertificeerde trainers of een wedstrijd spelen tegen profclubs als Helmond en FC Eindhoven. Fay: ,,Ik wil later bij PSV of Barcelona voetballen.”