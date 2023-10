What’s Up, Bart, Mies, Tijn&Jinte?

Verminkte babypoppen, afgehakte ledenmaten en bruiden vol bloed. Het was zaterdagavond griezelen geblazen in Lennisheuvel. Het vakantiecomité had haar best gedaan twee spooktochten in elkaar te zetten voor zowel de kleintjes als de oudere jeugd en volwassenen. Verklede monsters Bart Pijnenburg (7), Mies Kuppens (6), Tijn van der Steen (4) en Jinte van der Heijden (5) deden mee aan de kindertocht. Oók die was best spannend…