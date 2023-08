What’s Up, Sem, Wies & Marin?

Sem, Wies en Marin zijn klaar voor het nieuwe schooljaar in een vrijwel geheel vernieuwd gebouw van de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel.

De vakantie is weer voorbij en dus vullen de klaslokalen zich weer met kinderstemmen. Zo ook in de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel. Daar beginnen Wies Pijnenburg en Marin van Zon hun schooljaar in de combiklas 7/8. Sem Jansen zit daar ook in, maar dan voor het tweede jaar (niveau groep 8). De drie 10-jarigen zijn na de zomervakantie in een geheel vernieuwde school terecht gekomen.