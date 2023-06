T-shirt voor Vierdaagsedebutanten

zo 18 jun., 16:22

Wandelaars uit de gemeente Boxtel die aan de Nijmeegse Vierdaagse deelnemen, zijn donderdag 6 juli om 19.30 uur welkom in het gemeentehuis voor een uitzwaaimoment met een hapje en een drankje. Inwoners die voor het eerst meedoen aan het evenement, ontvangen een speciaal Boxtels wandelshirt.

Wethouder, en tevens oud-Vierdaagse-deelnemer Désiré van Laarhoven zal de lopers persoonlijk succes wensen. Dit gebeurt onder het genot van een versnapering en vrolijke live muziek.

Alle nieuwe aanwezige deelnemers uit de gemeente Boxtel ontvangen een speciaal ontworpen T-shirt. Dit hebben de wandelaars die bij de vorige bijeenkomst waren, ook gekregen. ,,We hopen dat alle lopers het shirt dragen tijdens de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. We zien ze namelijk als de perfecte ambassadeurs van onze wandelvriendelijke gemeente”, geeft wethouder Van Laarhoven aan.

‘BOXTELSE’ ROTONDE

Op vrijdag 21 juli worden alle wandelaars in Malden ingehaald, bij de rotonde Droogsestraat/Rijksweg. Die krijgt een extra Boxtels tintje. Jas de Keistamper, een speciaal samengesteld Boxtels orkest en andere enthousiaste inwoners dragen de deelnemers vanuit daar de finish over. ,,Onze mede-inwoners leveren tijdens de Vierdaagse een knappe prestatie. Daarom supporten we hen bij de laatste loodjes,” zegt wethouder Van Laarhoven.

Bij de bewuste rotonde zijn de lopers niet ver meer verwijderd van de Nijmeegse Sint-Annastraat, de Via Gladiola. Maar die is wel heel lang. Het is stiekem nog een kilometer of vijf naar het eindpunt op de Wedren in de Karelstad. De intocht is wel bijzonder om mee te maken, zeker voor mensen die voor het eerst een Vierdaagse lopen. Langs de Via Gladiola zit het publiek rijendik en stromen vermoeide benen plots weer vol met energie.

Wandelen is in Boxtel een van de speerpunten vanuit toerisme en recreatie. Van Laarhoven: ,,We stimuleren iedereen om lekker in beweging te zijn. Het is goed voor je lichamelijke en mentale gezondheid. Daarbij biedt onze gemeente veel mooie plekjes om te wandelen, van Dommeldal tot Kampina.”

Wie bij het uitzwaaimoment wil zijn, wordt verzocht zich aan te melden. Dit kan door te mailen naar f.verstraten@mijngemeentedichtbij.nl.