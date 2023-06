8,1 miljoen houdt gemeente over, maar Boxtel blijft zuinig

Het college geeft in zijn jaarrekening aan dat de ‘winst’ vooral komt door incidentele meevallers. Zo is er geld overgebleven uit de bijdrage die het Rijk aan de gemeente uitbetaalde voor het realiseren van opvangplekken voor gevluchte Oekraïners (466.000 euro, zie ook elders in deze krant). Daarnaast kreeg Boxtel in december een onverwachte extra bijdrage vanuit Den Haag, waarvan 819.000 euro nog niet is uitgegeven. Geen meevaller, maar wel bijdragend aan het overschot: ruim 2,5 miljoen is niet uitgegeven omdat niet al het beleid is uitgevoerd. Er blijven dus ook taken liggen.

MINDER GELD