Tijd nog niet rijp voor fusie harmonieën

In 2019 ondertekenden de voorzitters van de drie muziekkorpsen een intentieverklaring om op te gaan in één nieuwe muziekvereniging. Namens de Gildenbondsharmonie plaatste Jan de Koning (links, voorganger van de huidige voorzitter Jos Geerts) zijn handtekening. Dat deden ook Paul Hermans (midden, Sint-Arnoldus) en Paul van Alphen (Boxtel’s Harmonie).

Een eerste verzoek tot samenwerken deed de Gildenbondsharmonie in december 2016 richting Boxtel’s Harmonie. Later sloot ook Sint-Arnoldus aan. Fanfare Concordia uit Liempde deed niet actief mee, maar werd wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Net als de Essche fanfare Sint-Willibrordus. De drie beoogde fusiepartners keken naar manieren om de muziekopleidingen beter samen op laten te trekken, maar ook de optie voor een algehele sfusie lag op tafel. Uiteindelijk tekenden de drie voorzitters in 2019 een intentieverklaring waarin werd uitgesproken om hun club op te laten gaan in één nieuwe vereniging.