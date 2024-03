‘We zetten ambitie voor 300 flexwoningen door’

Het speelveldje tussen het Pastoor Van Besouwplein en Hoogheemflat 1 (Steenbok) is in beeld als locatie voor twaalf flexwoningen.

De snelheid waarmee flexwoningen gebouwd kunnen worden in de gemeente, valt zowel Boxtel als woonstichting Joost tegen. Hun ambitie is om er in 2030 driehonderd geplaatst te hebben, maar de eerste twaalf nabij het Pastoor Van Besouwplein laten nog op zich wachten. Wethouder Wim van der Zanden blijft strijdbaar: ,,We hebben nog steeds de ambitie voor die plek én de genoemde aantallen.”