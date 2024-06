What’s Up, Lauri?

Lauri Weber heeft een droom: actrice worden. De 12-jarige is hard op weg om die droom te verwezenlijken. Zo heeft ze al in een musical gespeeld.

Als klein meisje wist Lauri Weber het al: ‘Ik word actrice’. Inmiddels is de twaalfjarige leerling van Jenaplanschool Molenwijk in Boxtel druk bezig me zang- en danslessen en heeft ze zelfs al eens een rol in een musical gespeeld.