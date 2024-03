Twist fietsoversteek Boxtelseweg voorbij

Het verkeerspunt in de Boxtelseweg nabij de Poort van Liempde is in 2022 volgens het college van B en W verbeterd door het aanbrengen van haaientanden om de voorrangssituatie te verduidelijken.

Met de fiets de Boxtelseweg oversteken bij de entree van Liempde is geen issue (meer). In 2022 werd het verkeerspunt aangepakt door de voorrangssituatie te veranderen. De Fietsersbond was het daar niet mee eens en had een ander idee. Twee jaar later liggen de kaarten anders...