‘Vluchtelingenopvang prima. Maar niet hier’

De gemeente Boxtel is de nieuwe huurder van de Stationsstraat 47, waar tot voor kort Feestwinkel XXL was gehuisvest.

Omwonenden zijn verre van gelukkig met de huisvesting van 86 Oekraïners in de leegstaande Feestwinkel XXL aan de Stationsstraat 47 in hartje Boxtel. Dat bleek donderdag tijdens een informatieavond in het gemeentehuis. Die werd bezocht door zo’n veertig mensen.