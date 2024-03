Vooral frustratie na vondst designerdrugs in Boxtelse opslagruimte

In een opslagruimte in Boxtel werd vorig jaar 500 kilo aan designerdrugs gevonden.

Het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) heeft vorig jaar in een Boxtelse opslagruimte vijfhonderd kilo aan designerdrugs aangetroffen. Een probleem: de drugs is legaal. Afvoeren was daarom alleen mogelijk omdat de opslaglocatie niet veilig genoeg was...