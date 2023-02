WSD werft personeel met schaftkeet

De groene schaftkeet op het parkeerterrein van Het Goed – een bekende verschijning op plekken waar WSD-medewerkers in parken en plantsoenen werken – was vrolijk versierd met vlaggetjes. Manager trajecten Kees Brugmans en trajectconsulent Aniek Trommelen serveerden warme chocolademelk en trakteerden bezoekers op fruit, koek of snoep. ,,Kom Keeten is een leuke woordspeling waarmee we mensen die op zoek zijn naar werk de kans bieden om een vrijblijvend praatje te komen maken”, legt Brugmans uit. Trommelen vult aan dat de tournee met behulp van krantenadvertenties en berichten op sociale media onder de aandacht wordt gebracht. ,,WSD kan aardig wat nieuwe medewerkers gebruiken”, vertelt ze. ,,Mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt ..