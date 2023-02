Joost past plan Hertogenstraat aan

In eerste instantie had architect Jan Pieter Oosterveld van Quadrant architecten een min of meer U-vormig gebouw geschetst. Dat zou moeten verrijzen in de Hertogenstraat. Projectleider Frank de Bruijn van Joost: ,,Omwonenden vreesden dat toekomstige bewoners van de appartementen direct in hun achtertuinen keken. Dat zou in de Jan van Brabantstraat en Ridder van Cuijkstraat mogelijk zijn geweest.”

In het aangepaste plan is het complex rechthoekig, de appartementen kijken straks tegen garageboxen aan of tegen de huizen aan de overkant van de Hertogenstraat. De Bruijn: ,,Daarmee verwachten we het privacyprobleem te hebben weggewerkt.”