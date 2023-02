‘Geweldig dat kindcentrum nu staat’

Toen Monique van de Ven, directeur van de Molenwijkschool, in 2016 in dienst kwam, was een van haar eerste speerpunten de opening van een kinderopvang. Ze vond een partner in Humankind, dat destijds nog de naam Humanitas droeg. ,,Die organisatie past bij onze visie en wist dat we verder wilden groeien. Onze ambitie was destijds al een kinderdagverblijf toe te voegen aan onze school en Humankind heeft de ervaring en het benodigde personeel. Bovendien denken beide partijen in kansen.”

Van de Ven is blij dat het integraal kindcentrum een feit is. ,,Ik vind het geweldig dat alles nu staat. Collega Anky Melis sprak de wens in 2014 al uit, dus het heeft even geduurd. Maar ik ben blij met het resultaat én onze partner Humankind.”

GLUREN