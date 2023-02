Mohamad was eerst asielzoeker, nu kookt hij zelf voor vluchtelingen

,,We hebben een voornamelijk Syrische keuken. Het gros van de mensen die hier verblijven, is uit dat land afkomstig. Zelf kom ik uit Damascus”, vertelt Mohamad. ,,Maar onze keuken is ook elders in het Midden-Oosten bekend.”

Hij runt zijn cateringbedrijf dat in Best staat samen met zijn vrouw Anouk Willemsen. ,,We leerden elkaar zeven jaar geleden kennen in Nijmegen”, vertelt Anouk. Daar zat Mohamad destijds in de vluchtelingenopvang. ,,Ik studeerde Arabisch aan de Radboud Universiteit en mijn vriendin organiseerde een internationaal diner. Mohamad kookte toen voor ons.”

SKYPE