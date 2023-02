VRIJE TRIBUNE: Uitzendingen van raadsvergadering door Dommelland

Hoewel de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn, hebben we als gemeenteraad besloten om de vergaderingen te blijven filmen en uitzenden, vooral omdat dit door inwoners van Boxtel gewaardeerd wordt en op deze manier meer mensen kennis kunnen maken met de politiek in Boxtel.

We hebben besloten om dat te gaan doen via een systeem dat door veel andere gemeenten ook gebruikt wordt. In dat systeem kan Omroep Dommelland ‘inpluggen’ en de raadsvergaderingen live blijven uitzenden.

Het is nu aan Omroep Dommelland of ze dit willen gaan doen en uit willen blijven zenden; wij als gemeenteraad zijn daar groot voorstander van.

GERLOF ROUBOS

Fractievoorzitter Balans,

mede namens collega-raadsleden.