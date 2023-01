Collin van Dijk Zuid-Nederlands kampioen judo

Liempdenaar Collin van Dijk is zaterdag 28 januari Zuid-Nederlands judokampioen geworden in Gilze. Hij kwam uit in de klasse achttien jaar en ouder, tot 73 kilogram.

Collin was in een poule van vijf deelnemers ingedeeld en versloeg al zijn tegenstanders overtuigend. De eerste partij verliep een beetje rommelig, de tegenstander was erg wild, maar Collin bleef rustig en wachtte het juiste moment af.

Eerst scoorde hij een waza ari om daarna de wedstrijd mooi af te maken met een armklem. Dit in een tijdsbestek van 50 seconden. Zijn tweede partij was al na zes seconden beslist. Collin kreeg ippon voor een fraaie overname met een grote achterwaartse beenhaak.

De Liempdenaar stoomde door. Zijn derde wedstrijd duurde ook niet lang. Achttien seconden waren genoeg om het gevecht te beslissen. Met de tegenstander in de vierde partij belandde Collin in een grondgevecht. Een stevige houdgreep van twintig seconden betekende de overwinning voor de judoka uit Liempde. Met deze zeges werd hij de onbetwiste kampioen in zijn klasse.