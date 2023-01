Bever bouwt burcht in Beerze

Boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten stuitte onlangs op een beverburcht in natuurgebied de Kampina. Om precies te zijn in de Beerze. Sporen van het grootste knaagdier van Europa waren al vaker waargenomen. Een vaste verblijfplaats is echter nieuw.

Roosen: ,,Het toegenomen aantal vraatsporen was aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Wij zijn blij met deze ontdekking. Er is in ieder geval voorlopig in dit gebied nog volop ruimte voor de bever.”

De burcht die Roosen ontdekte is een zogenaamde takkenburcht. Gebouwd met geschilde stammetjes en takken, plantenmateriaal en modder. Hij kan twee tot drie meter hoog worden en een omtrek van twaalf meter bereiken. De ingang ligt onder water. Roosen: ,,Door hun geknaag, gegraaf en de bouwwerken, zorgen bevers rondom beken voor drassige gronden in de omliggende hooilanden. In extreem natte periodes kan zo langer water worden vastgehouden. En dat kunnen we met de huidige droge zomers heel goed gebruiken.”

WANDELROUTE

De wandelroute Kerkpad Kampina passeert de beverburcht. Toch kun je die als wandelaar niet zien liggen. Het knaagdier heeft een goed verscholen plek in de omgeving van de vistrappen uitgekozen. In de luwte en door de begroeiing uit het zicht van passanten. De vissen in de Beerze hoeven overigens niets te vrezen: de bever is een echte planteneter. De bast van vooral wilgen en essen is het favoriete maaltje. De kans dat wandelaars het dier met de kenmerkende platte staart spotten, is klein. Een bever is vooral ‘s nachts actief. Zijn sporen zijn wel in het landschap te herkennen. Aangeknaagde bomen vallen het meest op. Wie goed oplet, kan mogelijk sleepsporen van de staart onderscheiden.

Het forse bruine beest verdween tweehonderd jaar geleden volledig uit Nederland. In 1988 volgde herintroductie, met zoveel succes dat sommige provincies overwegen het dier af te schieten omdat het schade toebrengt aan dijken. In de Kampina is daar geen sprake van en kan de bever rustig graven en knagen. Overigens zijn er ook al eens exemplaren in de Dommel gespot en zelfs midden in Boxtel.