‘Actie van woonbegeleiders Velder is hartverwarmend’

Ook op landgoed Velder werd vorige maand kerst gevierd. Personeel en asielzoekers zijn naar elkaar toegegroeid, de crisisopvang is in korte tijd een hechte gemeenschap geworden.

De woonbegeleiders zijn de medewerkers die dagelijks met de vluchtelingen op Velder te maken hebben. Ze zorgen ervoor dat de boel soepel loopt en ondersteunen de tijdelijke bewoners. ,,Dat doen we met veel passie en liefde. We zijn een goed ingespeeld team geworden en weten wat we aan elkaar hebben. We nemen als een hechte groep verantwoordelijkheid voor de inwoners”, schrijven ze in hun gezamenlijke brief aan de gemeenteraad en het college.

HARTENKREET

De afgelopen maanden zijn deze medewerkers, 26 in totaal, en de opgevangen vluchtelingen naar elkaar toegegroeid. ,,En dat doen we nog steeds. Elke dag weer. Het zou zo zonde zijn om juist nu de crisisopvang van de kaart te vegen terwijl we die nu op de kaart zett..