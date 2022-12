Opening De Stek Gemonde uitgesteld

De Stek bevindt zich straks onder een dak met de Lambertusschool, maar wel met een eigen toegang. School en dorpshuis maken straks onder andere samen gebruik van de al bestaande gymzaal. De gemeente Sint-Michielsgestel en het dorpshuisbestuur stoeien nog over een nieuw ventilatiesysteem voor die ruimte. Dat is nodig voor een betere klimaatbeheersing in de gymzaal. Daardoor wordt die breder inzetbaar en dat is weer van belang voor de exploitatie van het dorpshuis. Sint-Michielsgestel gaat opnieuw toetsen of de investering in zo’n ventilatiesysteem opweegt tegen het nut ervan. Als dat zo is en er blijkt extra geld voor nodig, dan gaat er een voorstel naar de raad.