Tommie van Alphen wordt algemeen directeur FC Den Bosch

wo 7 dec, 16:48

Boxtelaar Tommie van Alphen beleeft een transfer. Hij stapt over van betaaldvoetbalorganisatie (bvo) FC Utrecht naar een profclub dichter bij zijn wortels: FC Den Bosch. Dat meldt de bvo op haar website. Nee, de 35-jarige Van Alphen zal niet op de groene mat te vinden zijn, al kan hij best voetballen. Hij is per 1 februari algemeen directeur van de club uit de provinciehoofdstad.

De Boxtelaar volgt Rob Almering op, die sinds mei 2020 aan de club verbonden was. De aankomend directeur kent FC Den Bosch al van binnenuit. Hij werkte er tussen 2015 en 2017, om vervolgens te verkassen naar FC Utrecht. Nu bewandelt hij de omgekeerde weg.

In de Domstad was Van Alphen partnershipmanager. Met oud-voetballer en collega Joost Broerse was hij er verantwoordelijk voor het werven van grotere ondernemingen die met de club een zakelijk partnerschap wilden aangaan. Zo werd bijvoorbeeld T-Mobile als hoofdsponsor gestrikt.

PLAY-OFFS

Vanaf februari klimt de voetballiefhebber nog een treetje hoger. Hij beschikt over een schat aan ervaring op commercieel vlak, een voordeel voor een algemeen directeur. Geld en sportieve resultaten hangen nu eenmaal nauw samen. Het behalen van de play-offs voor promotie, een harde doelstelling volgens Van Alphen, wordt makkelijker met een goedgevulde kas. Een uitdaging overigens, want de Bosschenaren bivakkeren momenteel op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

ODC

De voetballiefhebber- en speler is sinds zijn jeugd ook fervent sporter. Hij begon op jonge leeftijd met hockeyen bij MEP voordat Van Alphen na twee seizoenen lid werd van ODC, zo vertelde hij in een interview met Brabants Centrum in augustus 2020. De Boxtelaar doorliep alle selectie-elftallen en debuteerde in ODC 1 tegen Best Vooruit. Tommie was vele jaren lid van de selectie, stapte voor één seizoen over naar RKSV Boxtel en keerde daarna terug naar het eerste elftal van ODC.

TOPMANAGERS

De aankomend algemeen directeur nam behalve bij FC Den Bosch en FC Utrecht, ook een kijkje in de keuken van RKC Waalwijk, waar hij stage liep tijdens zijn studie Sport & Vrijetijdsmanagement. Dit jaar rondde hij het Sports Leadership Programme af, een opleiding van de Hogeschool van Amsterdam, specifiek voor topmanagers in de sportwereld, het bedrijfsleven en de politiek.

De kersverse directeur zegt uit te kijken naar zijn nieuwe periode bij FC Den Bosch. De Brabander ziet de vereniging als een warme club met ambities. De goede contacten die hij destijds onderhield met zakelijke relaties van de bvo haalt hij de komende tijd weer aan.