Hans Schoones Boxtels kampioen met kromsnavel

Vughtenaar Schoones, lid van Vogelvreugd Ons Ideaal, scoorde voor zijn vijf beste zelfgekweekte vogels in totaal bovendien 461 punten, het hoogste aantal van alle deelnemers. Overigens telt een show diverse kampioenen. ,,Je hebt allerlei vogelsoorten, ze vallen in aparte categorieën als kromsnavels, kanaries en tropen. Elke categorie kent zijn eigen winnaar en dan zijn er ook nog subgroepen”, legt voorzitter Leo van de Laar van De Notenkraker uit. Hij sleepte zelf de Boxtelse titel in de wacht in de categorie tropische vogels met een maskeramadine in wildkleur, een Australische prachtvink in bruin, zwart en wit met een opvallende gele snavel.