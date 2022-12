Bouwplan voor zorghuis in pastorietuin

Ontwerptekening voor de nieuwbouw in de pastorietuin tussen de Baroniestraat en het Smalwater.

Woensdag hield de Vughtse projectontwikkelaar Vrijborg een informatieavond voor omwonenden. Die werd door enkele tientallen mensen bezocht. ,,Er was brede en warme belangstelling en er werd over het algemeen positief gereageerd. Wel waren er enkele kritische vragen over de groenzone langs het Smalwater”, meldt Mark Hassink van Vrijborg.

Het woonzorghuis bestaat uit twee delen met elk 24 appartementen. Het is getekend door architectenbureau Visser en Bouwman uit Rosmalen, dat eerder ook wooncomplex Bracbant achter Sint-Ursula ontwierp. De nieuwbouw is volgens Hassink zorgvuldig ingepast in de historische omgeving van het voormalige ursulinenklooster en de vroegere pastorie, waar nu jongeren met een beperking wonen.

GROENZONE EN TUIN