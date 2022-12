Nog maar één trein per uur vanuit Boxtel naar de stad

NS past de dienstregeling aan per 11 december: er komt een halvering van het aantal sprinters naar Tilburg en Den Bosch.

PvdA-GroenLinks riep het Boxtelse college in oktober op met de overige betrokken gemeenten in metropoolregio Eindhoven een vuist te maken richting de Nederlandse Spoorwegen. B en W voorzien door de aanpassingen op korte termijn geen grote problemen. Maar ook zij zijn het er niet mee eens dat de NS kiest voor een versobering van de dienstregeling vanwege een personeelsgebrek.

Zelf zal het college niet aankloppen bij de spoorwegmaatschappij. Dat is namelijk dubbel werk: het wordt regionaal al opgepakt. De provincie, de vijf grootste Brabantse steden en het overlegorgaan Regio Noordoost Brabant (RNOB) stuurden, ook namens de Brabantse gemeenten, al in september een brief naar de NS.

AVONDEN