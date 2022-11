Grote kermisattracties terug op Markt Boxtel

,,Het commentaar dat we kregen was niet mals. Het was inderdaad niet de beste opzet die we hadden kunnen bedenken”, reageert wethouder Désiré van Laarhoven namens het college. Ze trekt daarmee het boetekleed aan, maar benadrukt ook dat bij het uitwerken van de plannen de coronapandemie nog niet voorbij was.

,,Voorzichtigheid was dus geboden, maar achteraf gezien zijn we te voorzichtig geweest. We hebben hier echter van geleerd en de evaluatie en enquête gaven een goed beeld voor de toekomst.”

Het nieuws over de andere indeling van de kermis zette voor de zomer al kwaad bloed bij veel inwoners en (horeca)ondernemers. Op de Markt kwam meer ruimte voor terrassen en alleen enkele kinderattracties. De oudere jeugd kon op het Breukelsplein tere..