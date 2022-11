What’s Up, bomenplanters?

Hoe bevalt het om bomen te planten op Nationale Boomfeestdag? ,,Het is keileuk om te doen”, straalt Puk. ,,We hebben in de klas een loterij gehouden en zo afgesproken wie de eerste bomen mochten planten”, vult Mirthe aan. Rutger: ,,We hebben met de burgemeester en wethouder Désiré van Laarhoven een zwarte populier en een schietwilg gepoot.”

Hoeveel bomen en struiken planten jullie vandaag? ,,Meer dan 2.400!’, zegt Mirte enthousiast. Ze somt een aantal soorten op die klaar liggen om in de leemgrond gezet te worden: fladderiep, zwarte els, viltroos, hazelaar, sleedoorn en haagbeuk. ,,Het is belangrijk om de natuur te helpen en zo een steentje bij te dragen aan het klimaat”, gaat Mirte verder. ,,Als we niets doen, warmt de ..