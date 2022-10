Bomen langs Liempdseweg mogelijk

Bomen langs de Liempdseweg planten: een goed idee? Aan de rechterkant is er meer ruimte dan aan de linkerzijde. Al ontstaan er ook meer mogelijkheden door groot onderhoud aan het stuk asfalt.

De fractie van D66 bracht enkele weken terug haar zogeheten Groene Kansenkaart naar buiten. Daarin werden enkele locaties in het centrum genoemd waarbij de politieke partij mogelijkheden zag om meer groen in het gebied aan te planten.

Maar ook de Liempdseweg werd als mogelijke locatie genoemd: er zouden meer bomen langs de route geplant kunnen worden. Het idee kwam van Sonja Mettler die dit opperde in een ingezonden brief in Brabants Centrum. D66 pakte de suggestie van de lezer op en legde daarom een aantal vragen neer bij de ambtelijke organisatie om de kansen te verkennen.

WEINIG RUIMTE