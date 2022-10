Via ether en internet wereldwijd chatten

Boxtelse scouts zochten in het weekend over de hele wereld contact met collega's via radio en internet.

Het is druk in en rondom blokhut Wickiup van Scouting Boxtel. Het clubgebouw aan de Molenwijkseweg is deze zaterdag en zondag gevuld met scouts die chatten, liveradio maken en via een live verbinding praten met scouts die hun Jotari elders in het land vormgeven. Maar er is veel meer te doen bij de actieve vereniging.

,,Alle kinderen maken een korte film die later terug te zien is op YouTube, en er wordt livetelevisie gemaakt. Buiten worden estafettespelen gedaan en in het bos spelen we levend ‘Kolonisten van Catan’. Omdat we met zoveel deelnemers zijn, is een groep naar Den Bosch en doet een andere groep activiteiten op onze andere locatie in het buitengebied van Boxtel. Daar maken de kinderen onder meer een knikkerbaan en een eigen kamp..