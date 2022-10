Ploegers zijn carnaval niet verleerd

Uiteraard was het geen nieuws dat Robert Urlings Ploegersland opnieuw gaat regeren komend carnavalsseizoen. En ook niet dat hij wederom wordt bijgestaan door adjudant Rick Bekkers. Maar de herverkiezing was wel een unicum.

De installatie van prins Robert d’n Twidde (Keer) in multiculturele accommodatie De Serenade was niet helemaal dezelfde als een jaar geleden. Omdat vorig seizoen corona een spelbreker was, is gekozen voor een nieuwe start onder de spreuk ‘Liemt, we zên ’t nog nie verleerd’.

Prins Robert d’n Twidde heet in het dagelijks leven Robert Urlings en is getrouwd met Sanne Urlings-van Erp. Samen hebben zij dochter Novi van één jaar oud en wonen ze al enkele jaren aan de Hogenbergseweg in Liempde.

DAGELIJKS LEVEN

In het dagelijks leven werkt Robert bij We Fabricate in Best. Sanne is verpleegkundige op de maag-darm- en leverziekten-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij worden ook dit seizoen weer bijgestaan door adjudant Rick, een geboren en..