Jo en Jan pakken ‘marathontitel’

Twaalf uur lang werd er gebiljart in de Kloosterhof. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de leden van seniorencompetitie Gebolisch maar vond voor de laatste keer in 2019 plaats. In de jaren daarna legde corona de activiteit tijdelijk stil. De biljarters die meedoen, beoefenen hun sport door het jaar heen bij een team dat is aangesloten bij de ouderencompetitie in Gemonde, Boxtel, Liempde of Esch.

Na zo’n twaalf uur biljarten bleken Jo en Jan de sterkste deelnemers van het veld. De Gemondenaren kregen na afloop de trofee uit handen van sportwethouder Hans Heesen.