Boxtelse zet zich met regio in voor hulp aan Oekraïne

In het voorjaar werden er in Boxtel veel inzamelingsacties gehouden voor Oekraïne, zoals hier bij de Vincentiuswinkel in de Stationsstraat. Dat waren steeds eenmalige of tijdelijke acties. De stichting Hulp voor Oekraïne is echter al sinds het uitbreken van de oorlog bezig.

De stichting waar Van Dalen voor werkt, zet zich niet alleen in voor de naar Nederland gevluchte Oost-Europeanen in onder meer Boxtel, Liempde en Esch. Ook helpt ze de mensen die nog in Oekraïne zijn. De ingezamelde spullen gaan per vrachtwagen naar opslaghallen in Rivne en Lviv, twee steden in het westen van Oekraïne, waar het oorlogsgeweld nog niet zo heftig is. Vanuit die plaatsen worden alle goederen naar noodopvangplaatsen en belegerde steden gebracht. Sinds maart zijn er al tien trucks naar het oorlogsgebied vertrokken, vol voedsel, houdbaar voedsel, luiers, medicijnen, kleding, matrassen, EHBO-spullen en ga zo maar door.