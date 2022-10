Kranslegging bij verzetsmonument

Het thema van dit jaar luidt: ‘Vrijheid in verbondenheid’. Burgemeester Ronald van Meygaarden en stichting Veteranen Boxtel leggen bloemen bij het herdenkingsteken. Dat herinnert aan de mensen van het Boxtelse verzet die vanaf september tot en met de bevrijding op 24 en 25 oktober 1944 ruim honderd Amerikaanse Airbornes verborgen hielden in de Kampina. De namen van de mensen die hiervoor hun leven in de waagschaal stelden, staan vermeld op het monumentje.

Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris, dat het monument vanaf de oprichting adopteert en onderhoudt, brengt een vendelgroet en zorgt na afloop voor koffie en thee. Het koperensemble van de Gildenbondsharmonie tekent voor de muzikale omlijsting; scouts vormen een erewacht.

RE-ENACTMENTBoxtelaa..