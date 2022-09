Halloweentocht heeft engerds nodig

Het bestuur van dorpshuis De Stek zet de activiteit op touw en vraagt mensen die best als spook, zombie of ander angstaanjagend wezen in Gemonde rond willen dolen, zich voor 3 oktober aan te melden via info@destekgemonde.nl.

Die avond namelijk geeft de organisatie vanaf 20.00 uur uitgebreid uitleg in Zaal Kloosterzicht aan de Lambertusweg. Ze brainstormt dan bovendien over alle ‘special effects’ tijdens de tocht. Oftewel, wat voor monsters verschijnen er onderweg, waar lopen ze rond, wat doen ze zoal en wat voor spannends kan er nog meer bedacht worden op de route.