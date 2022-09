Sportclubs in Boxtel vrezen nog niet voor gasprijzen

Brabants Centrum deed een rondje langs de velden en vroeg verschillende sportverenigingen, al of niet met een eigen accommodatie, hoe zij omgaan met de huidige energiecrisis. De tendens is afwachtend: wat gaan de prijzen doen en wat zal het aanbod zijn van de energieleveranciers. ,,Dat we meer gaan betalen staat buiten kijf, de vraag is alleen hoeveel meer”, geeft voorzitter Ties Pronk van RKSV Boxtel aan. De voetbalclub is druk bezig met het opstellen van een plan van aanpak, daar stemmen de leden in oktober over.

Wat de extra kosten voor gevolgen hebben voor de clubs vinden diverse bestuurders nog lastig in te schatten. Bij RKSV Boxtel, Essche Boys en MEP loopt het energiecontract af op 31 december en is er nog geen duidelijkheid over n..