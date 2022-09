What’s Up, minecrafters?

V.l.n.r: Thijs, Finn, Thomas en Ronin zijn in de Sint-Petrusbasiliek omdat ze die gaan nabouwen in Minecraft.

Minecraft is een computerspel. Spelen jullie dit al lang? Ronin: ,,Volgens mij al vier jaar.” Finn: ,,Ik weet het niet precies. Ik ben er een poosje mee gestopt en nu speel ik het weer.” Thomas: ,,Ik denk drie jaar ongeveer.” Thijs: ,,Vier jaar volgens mij.”

Kunnen jullie mij iets uitleggen over het spel? Thomas: ,,Ik houd over een paar weken mijn spreekbeurt over Minecraft.” Vervolgens start hij een technische verhandeling die vooral voor kenners geschikt is. Hij maakt duidelijk dat spelers met blokjes kunnen bouwen, digitaal uiteraard.

Heb jij al een laptop bij je, Ronin? Hij antwoordt: ,,Nee, dit is een tablet om foto’s mee te maken.” Thijs: ,,Ik maak ook foto’s tijdens de rondleiding.”