Universitaire bul met gouden randje

Religiewetenschapper Victor van Boxtel is een doorzetter. Hij legde een lange weg af die naar een universitaire bul leidde. De Liempdenaar verzamelt Boeddhabeelden. Het exemplaar dat hij vasthoudt, is van eucalyptushout gemaakt en komt uit Nepal.

De kersverse master of arts is geboren met een zeldzaam genetisch defect: ADCY5. Kinderen met deze bewegingsstoornis ontwikkelen zich vaak langzamer dan leeftijdsgenootjes zonder de aandoening en concentratieproblemen komen voor. De symptomen verschillen overigens per persoon. Victor: ,,Het syndroom betekent voor mij een lichte lichamelijke beperking. Die uit zich in overtollige, onbedoelde bewegingen en die vreten energie. Daarnaast heb ik dyscalculie. ADCY5 is erfelijk en komt in mijn familie meer voor."

GESCHIEDENIS

De aandoening maakt dat hij steeds een stapje extra moest zetten en obstakels moest overwinnen om het pad richting universiteit te bewandelen. Want dat was zijn droom: geschiedenis studeren.