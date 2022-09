Helpende zorgrobots? ‘t Zal moeten

Eén jaar is Rokven nu aan de slag als concerndirecteur voor Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Zij is verantwoordelijk voor acht locaties, waarvan vier in Boxtel. Samen met zes andere leden vormt ze de directie van ZGEM. En die voltallige leiding staat ook maandelijks op de werkvloer te helpen. Overigens niet vanwege personeelstekort, maar vooral om het contact met de praktijk te behouden. ,,Dat hebben we beleidsmatig zo afgesproken.”

Toch is zoveel mogelijk handen aan het bed kunnen houden vanwege de krappe arbeidsmarkt wel een uitdaging. Tel daarbij de vergrijzing op die nu en de komende twintig jaar in volle gang is en het is logisch dat de ouderenzorg in rap tempo verandert. Het meest recente overheidsprogramma is het naderende Wonen, ..