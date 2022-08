What’s Up, Siem & Dorian?

Volgens mij kennen jullie elkaar, klopt dat? Dorian: ,,Klopt, we zitten bij elkaar in de klas op de Angelaschool.”

Zitten jullie dan in groep zeven? Siem: ,,Na de vakantie gaan we naar groep acht.”

Als ik naar jouw shirt kijk Siem, dan denk ik: jij voetbalt. Siem: ,,Ja, bij ODC, in JO13-1.” Dorian: ,,Ik speel ook bij ODC, in JO12-1.”

Twee verschillende teams en jullie zijn even oud? Siem: ,,Ik ben op 25 december jarig en kon kiezen. Daardoor voetbal ik in een ouder team. Ik ben rechtsback.” Dorian: ,,En ik centrale verdediger.”

Zijn jullie nog op vakantie geweest deze zomer? Dorian: ,,Ja, naar Mol in België. Ik ben in België geboren. Ik woon sinds 2,5 jaar in Boxtel.”

Dus jij bent een soort international bij ODC? ,,Ja”, lacht Dorian.