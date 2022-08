Merendeel Oekraïners in Boxtel vindt een baan

Burgemeester Ronald van Meygaarden is tevreden over de wijze waarop de opvang van Oekraïners tot op heden verloopt, maar heeft ook zorgen over huisvesting van meer vluchtelingen.

Van Meygaarden is te spreken over hoe de wijze waarop de opvang verloopt, prijst de gastvrijheid van zijn inwoners en de behulpzaamheid van lokale vrijwilligers: ,,In mijn ogen verloopt het hier soepeler dan op menig andere plek in het land.”

Dat nagenoeg alle volwassenen een baan hebben gevonden, stemt de burgemeester tot tevredenheid. ,,En in september start op basisschool De Beemden een taalklasje voor de kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Jeugd in de middelbareschoolleeftijd gaat naar de Bossche Vakschool, voor peuters en kleuters is na de zomervakantie kinderopvang beschikbaar.”