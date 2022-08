Esch valt over verkoop grond bij sportpark

Het perceel aan de Haarenseweg dat de gemeente Boxtel graag wil verkopen is ongeveer een kwart voetbalveld groot. Veel woningen kunnen er niet op, maar inwoners van Esch zien genoeg andere mogelijkheden. Tiny Houses bijvoorbeeld, of een ecotuin.

Het gaat om ‘Sectie A nummer 1051’, zoals het perceel in het kadaster geregistreerd staat. Hoewel het op de kaart een relatief klein stuk land lijkt, is het toch 4.225 vierkante meter groot. Momenteel wordt het gebruikt als weiland en lopen er enkele paarden. Maar de grond is officieel van de gemeente Boxtel en die wil er van af om ‘versnippering van eigendom tegen te gaan’. Het perceel wordt verkocht aan een omwonende.

THUIS BLIJVEN

Met een korte publicatie op 21 juli op de gemeentepagina’s die toen onder meer in deze krant verschenen, werd de verkoop aangekondigd. Bezwaar maken kon veertien dagen, kortom: tot deze week. Juist die korte reactieperiode in combinatie met het tijdstip (twee dagen voor de zomervaka..