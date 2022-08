Liempdse haaksters maken slakken voor zieke kinderen

Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen bij de Efteling in Kaatsheuvel en gebouwd in de vorm van een slak op een bloem. Er logeren elke week twaalf zieke kinderen met hun familie. Zij kunnen zo even ontsnappen aan de zorgen van alledag. Na afloop van hun vakantie krijgen de kinderen als herinnering Pierre Escargot, een gehaakte slak.

Voets: ,,Villa Pardoes heeft elke week een flinke partij knuffels nodig en als handwerkgroep leek het ons een goed idee een bijdrage te leveren. Het is gewoon mooi en bijzonder om de kinderen blij te maken met zo’n zacht en kleurrijk beestje en daarmee ook de organisatie achter de vakanties te steunen.”