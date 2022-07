‘Er zit veel muziek in dit BELL-orkest’

Gadegeslagen door honderden muziekliefhebbers verzorgde het Bell-orkest zondagmiddag de zonnige afsluiting van drie weken vertier in en om spiegeltent Bon Salon. Kasteelpark Stapelen was het perfecte decor voor een cultureel hoogstandje waaraan zestig harmonie-, fanfare- en blaaskapelmuzikanten uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch samenspeelden met de in Mexico gewortelde zangeres Marcela Bovio.

,,Dit wordt heel vet!”. Ingrid Saris van fanfare Concordia in Liempde stond enkele minuten voor de start van het optreden te trappelen van ongeduld. ,,Ongelofelijk wat we hier zo direct gaan neerzetten. Na vier repetities zijn we er met dirigent Johan Smeulders in geslaagd een prachtig programma in te studeren en ik weet zeker dat het iedere..