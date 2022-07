Drie weken vertier in de Spiegeltent, maar nu weer inpakken

Jeu de boules, zingende koren, kinderen voorlezen, ouderen die taarten bakken en proeven en bandjes die optreden. Zomaar een greep uit het uitgebreide programma dat de afgelopen drie weken in en bij de Spiegeltent in kasteelpark Stapelen gratis voor alle inwoners van Boxtel werd neergezet. Zondag was de ‘grande finale’ met een concert waarin muzikanten uit alle vier de kernen van de gemeente, Boxtel, Esch Lennisheuvel en Liempde (BELL) samen muziek maakten.

Het is de vierde keer dat de Spiegeltent in het park bij kasteel Stapelen werd gehouden. En ook deze keer was het volgens alle betrokken partijen een succes. Gedragen door vrijwilligers voor alle inwoners van Boxtel en omstreken. De Spiegeltent, dat is écht Boxtels, zo klinkt het onder..