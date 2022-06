Beach Break duikt de tweede avond in

29 minuten geleden

Een enorme geel-blauwe tent van 730 vierkante meter prijkt op het terrein van recreatieplas De Langspier in Boxtel, waar gisteravond mensen uit hun dak gingen tijdens Beach Break Boxtel. Vanavond vervolgt het driedaagse evenement aan De Langspier met nog meer optredens. Zojuist is het feest hervat en is Jan Biggel uit Liempde met zijn optreden begonnen.

Tickets scoren kan nog steeds, zo liet de organisatie begin van deze middag nog weten. Tot middernacht staat het lokale festival in het teken van house, techno en feestmuziek. In totaal staan er dertien artiesten op de planken, verdeeld over twee podia. Het is voor het eerste jaar dat de organisatie, die bestaat uit Rob Meulendijks, bedenker Jip van Krieken, Niels van Helvoort, Moos Pennings, Quinten Ghazi en Don Verbunt, voor twee ‘areas’ kiest. Op het tweede podium werd gisteren de muziekstijl urban gedraaid, waarmee getracht werd het jongere publiek te trekken. Vanavond zal dat vooral in het teken staan van techno en house. Daar zijn onder meer optredens van De Sluwe Vos, Car Bonize en Easttown.

Op de mainstage is zojuist het optreden avn lokale beroemdheid Jan Biggel (Jan van den Biggelaar) uit Liempde begonnen. Verder staan er nog acts als Team TNT en The Boy Next door op de bühne. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.beachbreakboxtel.nl.

Morgen vindt nog de afsluiting van het volleybaltoernooi plaats. In totaal nemen tachtig teams deel dit jaar. Naar verwachting is de finale om 15.30 uur, entree is gratis.