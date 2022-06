Henk en Marieke Habraken vijftig jaar getrouwd

Henk Habraken (72) en zijn vrouw Marieke (71) leerden elkaar als tiener kennen. Kalverliefde? Zeker niet, hun verkering bleek bestendig. Sterker nog, het Boxtelse paar is dinsdag 28 juni vijftig jaar getrouwd.

Henk, van origine een Liempdenaar: ,,We ontmoetten elkaar op de Essche kermis, ik was zestien, Marieke een jaar jonger.” Zijn vrouw, geboren en getogen Boxtelse, vult aan: ,,Zoals dat gaat, ik was daar met een groep vriendinnen, Henk met vrienden.” Ze weet nog precies hoe Henk ooit in een greppel lag, wachtend tot zij voorbijkwam op weg naar een concours hippique aan de Esschebaan. ,,Hij ging toen natuurlijk ook naar dat concours.”