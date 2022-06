Mart en Mirte met Social Wheels naar Oldtimerdag

Willem, Wickie en Woezel. Dit zijn de drie ‘kindjes’ van Mart Schoenmakers en Mirte van der Pol uit Liempde. Het koppel verhuurt deze iconische T2 Volkswagenbusjes als campers onder de noemer Socials Wheels. Met de opbrengst worden microleningen verstrekt aan ondernemers over de hele wereld, inmiddels al zo’n 10.000 euro in totaal. Tijdens de Brabantse Oldtimerdag op tweede pinksterdag staan de voertuigen op het erf van D’n Liempdsen Herd.

Hij stond er maar te verpieteren onder een boom in Voorburg, het T2-busje dat later werd gedoopt tot Willem (vernoemd naar de koning, want oranje). Overal rook het naar benzine, de brandstofleidingen waren stuk. En van de originele kleuren en bekleding was niets meer te zien.