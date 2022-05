‘Zorg altijd dat een chauffeur je kan zien’

Brent Lakwijk staat voor de cabine en is zichtbaar, de kinderen naast de vrachtwagen bevinden zich in een van de dode hoeken. Een chauffeur kan hen vanuit de cabine niet zien.

Vrachtwagenchauffeur Koen Lakwijk uit Boxtel laat leerlingen van de Prinses Amaliaschool in zijn cabine klimmen. Andere kinderen staan buiten achter de school, precies daar waar ze in de spiegels van het voertuig niet zichtbaar zijn, of juist wel. Lakwijk legt deze woensdagmiddag uit wat een dode hoek is. De leerlingen van groep zes ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet en leren hoe belangrijk het is om afstand te houden van een vrachtauto.

,,Gabriëlla, hoeveel kinderen zie je?”, vraagt Koens vrouw Annette Lakwijk, die bij de les assisteert. ,,Zes”, antwoordt het meisje in de cabine. Even later telt ze er acht. ,,Dan heb je er twee gemist.” Tijdens de les is het niet erg als er twee kinderen even uit beeld zijn. Sterker nog, zo’n si..