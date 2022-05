Spijt om krijt voor kerkbestuur te laat

Het krijten rondom de Sint-Petrusbasiliek op zaterdag vond de actiegroep Sluit Vion achteraf gezien zelf ook ongepast. Er zou namelijk nog een uitvaart plaatsvinden. Dat de demonstranten afgelopen week gingen kijken of ze nog konden helpen met schrobben, was vergeefs: vrijwilligers hadden het gros al schoongemaakt. De spijtbetuiging is voor de Heilig Hartparochie bovendien te laat: er is aangifte gedaan.

Het kerkbestuur was ontstemd door de krijtactie. Zondagochtend hebben parochievrijwilligers al de meeste ‘versierselen’ bij de kerk weggepoetst; die dag deed namelijk een groep kinderen de eerste communie. Frans van den Berk, in het parochiebestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, meldde maandag aan de redactie van de..