Gemeente grijpt in als omleiding tot gevaarlijke situaties leidt

De gevolgen van de verkeersmaatregel in de Baroniestraat voor de Stenen Kamer, leidden vorige week na publicatie door deze krant tot flinke kritiek. De gemeente publiceerde het besluit op het moment dat deze krant op de drukpers lag. Daardoor verscheen het nieuws donderdag op onze website. In een reactie op de kritiek, zegt verkeerswethouder Fred van Nistelrooij dat de maatregelen voldoen aan de richtlijnen van verkeerskennisplatform CROW. Bovendien belooft hij in te grijpen als het té gevaarlijk wordt.

Van Nistelrooij zal niet ontkennen dat het in de Annastraat, Stenen Kamer en de Van Hornstraat aanzienlijk drukker wordt door het eenrichtingsverkeer in de Baroniestraat. Bezorgdheid van lezers klonk door ten aanzien van de veiligheid van ..