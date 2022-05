Boer zoekt Band voelt als warm muzikaal bad

Boer zoekt Band heeft patent op de zon. En de dertiende editie van het kleinschalige muziekfestival in en om café D’n Boer gaat beslist de geschiedenisboeken in als zomers. Zowel zaterdag als zondag schotelden organisatoren Guido van Eijk, Jeroen van Lier en Pim Lavaleije - die zaterdagavond het podium beklom met The Nailbiters - hun publiek verrassend veel muziekstijlen voor. Boer zoekt Band bood alles: punk en grunge, disco en soul én ingetogen composities van singer-songwriters Harry Hendriks en Joia.

,,Spelen op Boer zoekt Band voelt als een warm bad”, vertelde zanger, gitarist en liedjesschrijver Hendriks kort voordat hij zondagmiddag aftrapte in café D’n Boer. ,,Het festival is gemoedelijk maar tiptop georganiseerd. Neem nou de gelu..